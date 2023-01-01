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Kangaroo Business

Kangaroo Business

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: loyalty.kangaroorewards.com

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Drive customer loyalty and growth with Kangaroo Rewards, a leading omnichannel loyalty engine trusted by thousands of SMBs and Fortune 500 companies. Craft hyper-personalized engagement with targeted rewards, automated marketing, and your own branded app. Witness average order values soar as customers feel valued, spend more, and return for more. Streamline operations with effortless setup and expert support. Our laser-focused data insights optimize your program, maximize ROI, and fuel pure profit. Kangaroo integrates with leading POS, eCommerce, and marketing platforms like Shopify, Lightspeed, Magento, and Mailchimp. Book a demo today!

Категории:

Business
Loyalty Management Software

Веб-сайт: loyalty.kangaroorewards.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kangaroo Business, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

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LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

loyaltyplant.com

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