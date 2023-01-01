WebCatalog

Voucherify

Voucherify

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Веб-сайт: voucherify.io

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Voucherify is an API-first, cloud-based promotion and loyalty management platform for digital teams. It assists in growing customer loyalty, acquiring new customers, and boosting revenue with targeted incentives and contextual rewards. We help companies of all sizes launch, distribute and track customized coupons, gift cards, referrals, discounts, loyalty programs, and giveaway campaigns like e-commerce giants do, but at a fraction of the cost. Voucherify offers a flexible rules engine to boost your conversion and retention rates without burning the promotion budget. We have earned the trust of over 250 customers (among them Clorox, Pomelo, ABInBev, OVO Energy, SIG Combibloc, DB Schenker, Woowa Brothers, Bellroy, or Bloomberg).

Категории:

Business
Loyalty Management Software

Веб-сайт: voucherify.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Voucherify, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

Loyale

Loyale

loyale.io

inCust

inCust

incust.com

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