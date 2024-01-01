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Программное обеспечение для управления расходами - Самые популярные приложения

Предприятия используют программное обеспечение для управления расходами для обработки, оплаты и аудита расходов, инициированных сотрудниками. Это программное обеспечение позволяет сотрудникам отправлять расходы на утверждение через веб-браузер или мобильное приложение. Это упрощает и автоматизирует запись расходов, оптимизирует процесс проверки, устраняет бумажную документацию и снижает административные усилия. Администраторы получают полную прозрачность и могут отслеживать использование сотрудниками финансовых ресурсов компании. Программное обеспечение анализирует общие расходы, определяет возможности экономии и контролирует чрезмерные расходы. Он часто интегрируется с программным обеспечением для учета рабочего времени, управления командировками, расчета заработной платы или бухгалтерского учета, а также с программным обеспечением для управления персоналом.

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Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud в настоящее время включает решения для финансов, управления персоналом, планирования и управления расходами. Enterprise Management Cloud преодолевает ограничения ERP и превращает компании в превосходящие организации. Узнать больше.

Xero

Xero

xero.com

Xero — новозеландская публичная технологическая компания, акции которой котируются на Австралийской фондовой бирже. Xero — это облачная программная платформа для бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса. Компания имеет три офиса в Новой Зеландии (Веллингтон, Окленд и Нейпир), шесть офисов ...

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — американская компания, предоставляющая облачное программное обеспечение для расчета заработной платы и управления человеческим капиталом. С момента своего основания в 1997 году он базируется в Иллинойсе.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom предлагает онлайн-услуги по расчету заработной платы и программные решения для управления персоналом как для крупного, так и для малого бизнеса, позволяющие управлять всем жизненным циклом трудоустройства, от приема на работу до выхода на пенсию.

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство...

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling объединяет расчет заработной платы, льгот, HR, ИТ и многое другое, поэтому вы можете управлять всеми операциями своих сотрудников в одном месте — от приема на работу до увольнения.

Paychex

Paychex

paychex.com

Paychex, Inc. — американский поставщик услуг аутсорсинга человеческих ресурсов, расчета заработной платы и льгот для малого и среднего бизнеса. Штаб-квартира компании находится в Рочестере, штат Нью-Йорк. Компания имеет более 100 офисов, обслуживающих около 670 000 клиентов, получающих заработную пл...

Mercury

Mercury

mercury.com

Полный финансовый стек для построения вашей компании. Масштабируйте с помощью банковских счетов, застрахованных FDIC, дебетовых карт и потоков платежей в три клика.

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Отчеты о расходах, простой способ. Zoho Expense — это программное обеспечение для онлайн-отчетов о расходах, созданное специально для предприятий по всему миру и предназначенное для автоматизации создания отчетов о расходах, оптимизации утверждений и быстрого возмещения расходов.

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Bullhorn — мировой лидер в области программного обеспечения для кадровой отрасли. Более 10 000 компаний полагаются на облачную платформу Bullhorn для обеспечения своих кадровых процессов от начала до конца. Компания Bullhorn со штаб-квартирой в Бостоне и офисами по всему миру возглавляется основател...

Deskera

Deskera

deskera.com

Программное обеспечение для малого бизнеса с функциями бухгалтерского учета, инвентаризации, расчета заработной платы и CRM для ведения вашего бизнеса

Qonto

Qonto

qonto.com

Необанк для малого и среднего бизнеса и фрилансеров. Qonto предоставляет полнофункциональный бизнес-аккаунт с упрощенным процессом бухгалтерского учета.

Pleo

Pleo

pleo.io

Решение для бизнес-расходов, которое позволит вашим сотрудникам делать больше. Присоединяйтесь к тысячам компаний, которые доверяют Pleo, чтобы упростить оплату труда на работе.

Ramp

Ramp

ramp.com

Растите больше. Меньше тратьте. Корпоративные карты для предприятий, созданные с нуля для экономии денег вашей компании: выпускайте неограниченное количество карт и исключите перерасходы с помощью наших расширенных отчетов об экономии и возврата денег в размере 1,5 % за все.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com — поставщик облачного программного обеспечения, которое автоматизирует финансовые операции бэк-офиса для малого и среднего бизнеса. Платформа Bill.com связывает предприятия со своими поставщиками и клиентами, помогая им управлять притоками и оттоками денежных средств. Главными конкурентами ...

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Надежное программное обеспечение для контрактов, электронной подписи, предложений и выставления счетов, используемое более чем 200 000 ведущими фрилансерами. Получите душевное спокойствие и сосредоточьтесь на своей работе.

Dext

Dext

dext.com

Dext делает бухгалтеров и предприятия, которые вы консультируете, более продуктивными, прибыльными и мощными благодаря более качественным данным и аналитике.

BQE Core

BQE Core

bqe.com

Core централизует бухгалтерский учет и проектные данные компаний, предоставляющих профессиональные услуги, на одной прекрасной облачной платформе. Объединив инструменты бухгалтерского учета, выставления счетов, отслеживания времени и расходов, а также управления проектами, Core упрощает и делает ваш...

Rydoo

Rydoo

rydoo.com

Rydoo — это универсальная платформа для путешествий и расходов. Бронируйте командировки и подавайте или утверждайте заявки на расходы в режиме реального времени. Получите бесплатную демо-версию прямо сейчас!

TravelPerk

TravelPerk

travelperk.com

TravelPerk — компания по управлению поездками, которая продает свои услуги предприятиям. Он предоставляет предприятиям услуги по управлению поездками и расходами путем автоматизации лимитов расходов и политики поездок. Штаб-квартира компании находится в Лондоне, Барселоне и Берлине. Компания собрала...

Navan

Navan

navan.com

TripActions доверяют почти 4000 компаний по всему миру, поскольку они помогают управлять корпоративными поездками и расходами, защищая путешествующих сотрудников, контролируя расходы и экономя деньги.

Tipalti

Tipalti

tipalti.com

Tipalti предлагает интеллектуальную кредиторскую задолженность, которая поднимает современный бизнес. Давайте обеспечим масштабность, эффективность и целенаправленность вашего бизнеса с помощью полностью автоматизированных комплексных решений.

Moon Invoice

Moon Invoice

mooninvoice.com

Получите программное обеспечение для онлайн-выставления счетов для малого бизнеса, позволяющее отправлять счета, управлять расходами, отслеживать время, загружать отчеты и составлять оценки. Получите 7 дней бесплатной пробной версии прямо сейчас!

BigTime

BigTime

bigtime.net

Превратите время в прибыль. Прозрачность составления бюджета, отслеживания и выставления счетов в режиме реального времени — ваш самый важный актив — время.

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa Software — это глобальная технологическая платформа для управления бизнес-расходами (BSM). Штаб-квартира компании находится в Сан-Матео, Калифорния, а офисы расположены по всей Европе, Латинской Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания помогает крупным компаниям получить прозрачность...

Brex

Brex

brex.com

Масштабируйтесь быстрее, если вы замените свой корпоративный банковский счет и кредитную карту на Brex. Никаких комиссий за счет. Никаких документов. Никакой личной гарантии.

Spendesk

Spendesk

spendesk.com

Успокойте хаос расходов компании с помощью Spendesk — универсальной платформы управления расходами для современных финансовых команд.

MileIQ

MileIQ

mileiq.com

Автоматический учет пробега, который работает. Точные отчеты о пробеге. Ведение журнала без стресса. На вашем телефоне и в облаке.

FunctionFox

FunctionFox

functionfox.com

Легко отслеживайте расписания онлайн, упрощайте управление проектами и будьте в курсе смет, счетов и всех промежуточных деталей. FunctionFox специально разработан для работы творческих команд. Прост в настройке, интуитивно понятен в использовании и пользуется доверием творческих профессионалов по вс...

Emburse Abacus

Emburse Abacus

abacus.com

Отчеты о расходах в режиме реального времени. Abacus — это самый простой способ автоматизировать процесс возмещения расходов вашей команде, сверку корпоративных кредитных карт и реализацию политики расходов.

Aspire

Aspire

aspireapp.com

Комплексное финансирование для растущего бизнеса. Экономьте время и деньги с помощью безграничных платежей, корпоративных карт, управления расходами и многого другого. Все в одном аккаунте.

CloudBooks

CloudBooks

cloudbooksapp.com

CloudBooks ориентирован на решение очень конкретной проблемы. Фрилансерам и малым предприятиям, предоставляющим услуги, трудно получать зарплату. Исследование показало, что 60 процентов счетов оплачиваются с опозданием, причем треть этих просроченных платежей приходится на две недели после установле...

Fiskl

Fiskl

fiskl.com

Мобильное выставление счетов (и многое другое) для любого малого бизнеса. Управляйте повседневными финансами своего бизнеса как профессионал! Доступен бесплатный аккаунт.

Moss

Moss

getmoss.com

Тратьте разумнее. Тысячи предприятий полагаются на Moss, ведущее решение для управления корпоративными картами и расходами. Легко интегрируясь в существующие системы, Moss экономит ваше время и деньги и дает вам контроль.

ClickTime

ClickTime

clicktime.com

Самый простой способ отслеживать, управлять и составлять отчеты о времени сотрудников. Простые табели учета рабочего времени и мощные отчеты сокращают затраты и повышают производительность. Начните бесплатно!

iPaidThat

iPaidThat

ipaidthat.io

IPaidThat — это программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического сбора всех счетов в почтовых ящиках. Если некоторые из них не отправлены в почтовый ящик, программа найдет их на сайтах провайдеров. Он также импортирует банковские операции, чтобы с...

Neat

Neat

neat.com

Упростите ведение бухгалтерского учета с помощью мобильного бухгалтерского программного обеспечения и хранилища Neat. Автоматизируйте отчеты, получайте аналитическую информацию о бизнесе, управляйте поступлениями и расходами. Попробуй бесплатно.

AppZen

AppZen

appzen.com

Пересматривает работу ваших финансовых отделов, автоматизирует утверждение расходов и сокращает расходы, обеспечивает соблюдение политик и оптимизирует процессы.

Jenji

Jenji

jenji.io

Дженджи, твоя программа для составления отчетов о расходах. Новый способ управления своими профессиональными расходами: от отчетов о расходах до единовременной компенсации.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Удобное бухгалтерское решение, предназначенное для фрилансеров, позволяющее отслеживать вашу работу, расходы, поездки и многое другое.

Equals Money

Equals Money

equalsmoney.com

Платежи, карты и расходы стали проще. Счет Equals Money призван произвести революцию в том, как финансовые команды управляют платежами, расходами, бюджетами, заработной платой и многим другим компании, возвращая время вспять и возвращая деньги на баланс.

Corpay One

Corpay One

corpayone.com

Corpay One — ведущее решение для оплаты счетов для малого бизнеса. Представьте себе оплату счетов вашего банка – только умнее. Вы можете создавать собственные рабочие процессы бухгалтерского учета и утверждения, которые подойдут вашей команде. Это простая платформа, созданная для того, чтобы сэконом...

Yokoy

Yokoy

yokoy.ai

Управляйте всем управлением расходами с помощью искусственного интеллекта и экономьте время и деньги ✓полностью автоматизировано ✓индивидуально ✓устойчиво к изменениям

Dext Commerce

Dext Commerce

dext.com

Управление данными о цифровых продажах стало проще. Программное обеспечение для автоматизации бухгалтерского учета Dext Commerce, созданное для бухгалтеров, бухгалтеров и предприятий, предоставляет данные, аналитику и инструменты для процветания компаний.

Airbase

Airbase

airbase.io

Airbase объединяет оплату счетов, корпоративные карты и возмещение на единой платформе с рабочими процессами утверждения, автоматизацией бухгалтерского учета и отчетностью.

Emburse Nexonia

Emburse Nexonia

emburse.com

Создан специально для упрощения финансов вашей организации. Полностью интегрированная отчетность о расходах, управление счетами, учет рабочего времени и решения для поездок.

Rho

Rho

rho.co

Развивайте свой бизнес с помощью единственного решения для управления расходами и денежными средствами, которое объединяет корпоративные карты, банковские услуги и точки доступа на единой автоматизированной платформе, поддерживаемой экспертным обслуживанием.

Emburse Tallie

Emburse Tallie

tallie.com

Очень простая отчетность о расходах. Emburse Tallie помогает малым предприятиям больше сосредоточиться на эффективной работе, а не на оформлении документов для управления расходами.

Envoice

Envoice

envoice.eu

Извлечение данных из счетов-фактур и квитанций о покупках наконец-то автоматизировано. Мы предоставляем комплексное решение для отчетности о расходах и управления закупками для малого и среднего бизнеса и практик. Элементы точно записываются и плавно публикуются в вашей бухгалтерской программе.

Invoicera

Invoicera

invoicera.com

Программное обеспечение для онлайн-выставления счетов, которое позволяет вам управлять и отслеживать данные выставления счетов.

Datamolino

Datamolino

datamolino.com

Автоматизированный сбор данных по кредиторской задолженности для бухгалтеров и счетоводов. Автоматизируйте наиболее распространенные бухгалтерские задачи. Уделите время важной работе!

Stampli

Stampli

stampli.com

Программное обеспечение для автоматизации кредиторской задолженности с самым высоким рейтингом для обработки счетов и единственное решение, обеспечивающее полный контроль над управлением счетами.

WellyBox

WellyBox

wellybox.com

Автоматически находите все свои квитанции в Gmail или Outlook. Присоединяйтесь к более чем 20 000 клиентов, использующих возможности GPT и OCR для автоматизации задач администрирования, выполняемых вручную. Встречайте WellyBox, вашего виртуального AI-помощника по чекам.

Dovico

Dovico

dovico.com

Лучшее программное обеспечение для учета рабочего времени сотрудников для простого учета времени проекта. Отслеживайте и утверждайте часы, отработанные над проектами и задачами, для выставления счетов и отчетности.

Shoeboxed

Shoeboxed

shoeboxed.com

Превратите квитанции в данные. Возьмите бумагу со стола и приступайте к делу.

Egencia

Egencia

egencia.com

Откройте для себя решения по управлению корпоративными поездками, которые подойдут любому бизнесу, большому или малому. Egencia делает деловые поездки проще и лучше.

Trinet Expense

Trinet Expense

app.trinetexpense.com

Облачное программное обеспечение для отслеживания расходов от TriNet Expense. Узнайте о нашем ведущем решении для отчетности о расходах малого бизнеса.

Wallester

Wallester

business.wallester.com

Начните выпускать бесплатные виртуальные или физические визитки, управляйте расходами компании в одном месте. Зарегистрируйтесь сейчас и получите доступ к счету VISA IBAN уже через день бесплатно!

Itemize

Itemize

itemize.com

Собирайте, согласовывайте и проверяйте данные из счетов, квитанций и других финансовых документов для использования в приложениях о расходах, налогах, кредиторской задолженности и ERP.

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