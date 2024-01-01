Precoro

Precoro

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: precoro.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Precoro — облачное решение для оптимизации процесса закупок. Больше никаких трудоемких ручных процедур и ошибок человеческого фактора. Только автоматизированные операции и централизованные процессы закупок. - Утверждайте документы в 2,5 раза быстрее с любого устройства, используя электронную почту или уведомления Slack. Оптимизируйте рабочий процесс утверждения, добавив столько шагов, сколько вам нужно, и назначив конкретные роли коллегам. - Экономьте до 19% вашего бюджета на покупку. Отслеживайте скидки и никогда не тратьте больше, чем планировалось. Повысьте прозрачность денежных потоков за счет мониторинга корпоративных расходов (включая возмещения). Получите четкую аналитику и подробные отчеты, чтобы более продуманно планировать свою стратегию закупок. - Сокращение ручного ввода данных. Создавайте, утверждайте и отслеживайте заказы на покупку всего за несколько кликов или передавайте свои заказы из Amazon Business через Punch-in. Управляйте поставщиками, каталогами товаров, запасами и многим другим на одной платформе. - Подключите Precoro к вашей ERP-системе и другим бизнес-инструментам, используя готовые интеграции (NetSuite, QuickBooks Online, Xero) или бесплатный API. Забудьте о дублирующих платежах и сверке документов вручную. - Обеспечьте безопасность всех своих данных с помощью единого входа и надежной двухфакторной аутентификации. Удобный интерфейс Precoro позволяет забыть о сложной адаптации и длительном обучении. Вы получите консультацию и поддержку от своего CSM в любое время, когда вам это понадобится. Precoro регулярно предоставляет вам доступ ко всем функциям и обновлениям. С уважением, команда Precoro.
Категории:
Productivity
Программное обеспечение для управления расходами

Веб-сайт: precoro.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Precoro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Paylocity

Paylocity

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Paycom

Paycom

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FreshBooks

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Rippling

Rippling

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Paychex

Paychex

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Proqura

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Anvyl

anvyl.com

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TalentHR

talenthr.io

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