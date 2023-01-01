IPaidThat — это программное обеспечение, использующее искусственный интеллект и машинное обучение для автоматического сбора всех счетов в почтовых ящиках. Если некоторые из них не отправлены в почтовый ящик, программа найдет их на сайтах провайдеров. Он также импортирует банковские операции, чтобы сравнить данные и убедиться, что все совпадает. При отсутствии обосновывающего документа направляется уведомление. Также доступно мобильное приложение для сканирования и импорта счетов расходов путем фотографирования.

Веб-сайт: ipaidthat.io

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