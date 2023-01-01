MakerCase — это веб-приложение для проектирования коробок или кейсов для лазерных резаков и фрезерных станков с ЧПУ. MakerCase запускается в веб-браузере и автоматически создает схему резки на основе указаний пользователя. Пользователь вводит желаемые размеры коробки и толщину материала, и MakerCase автоматически создает трехмерную модель коробки, которую можно свободно вращать. MakerCase позволяет пользователям создавать коробки с плоскими или соединяющимися краями с помощью шарниров. MakerCase также может создавать открытые и закрытые коробки. Когда дизайн коробки завершен, MakerCase преобразует трехмерную модель в чертеж и генерирует файл SVG или DXF, который можно отправить непосредственно на лазерный резак или фрезерный станок с ЧПУ. При резке MakerCase может компенсировать прорезь или ширину лазерного луча или добавлять скругления «собачьей кости» на внутренних углах для фрезерования на станке с ЧПУ.

Веб-сайт: en.makercase.com

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