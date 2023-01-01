Больше, чем аутентификация. Полное управление пользователями. Клерк — это больше, чем «ящик для входа». Интегрируйте полные пользовательские интерфейсы и API для управления пользователями, специально созданные для React, Next.js и современной сети.

Веб-сайт: clerk.dev

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