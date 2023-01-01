Простая автоматизация, созданная для разработчиков. Запускайте рабочие процессы с помощью API по расписанию или по требованию. Вызовы API просты, поскольку аутентификация выполняется за вас. Добавьте длительные задержки, которые выдерживают перезапуск сервера.

Веб-сайт: trigger.dev

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