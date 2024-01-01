Wit.ai is an API that makes it easy for developers to build applications and devices that you can talk to.

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Веб-сайт: wit.ai

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