Создавайте серверные API за считанные секунды. API Bakery помогает разработчикам быстро создавать серверные части REST API. «Из коробки» вы получаете маршруты, модели данных, аутентификацию, проверку, тесты и интеграцию, настроенные для вас и готовые к использованию.

Веб-сайт: apibakery.com

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