WebCatalog

Thin Backend

Thin Backend

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: thin.dev

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Thin Backend в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Мгновенный API для вашей базы данных Postgres Вместо того, чтобы вручную писать конечные точки REST API или преобразователи GraphQL, используйте Thin Backend-сервер, чтобы автоматически получить полнофункциональный серверный API поверх вашей базы данных Postgres.

Веб-сайт: thin.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Thin Backend, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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