Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Мгновенный API для вашей базы данных Postgres Вместо того, чтобы вручную писать конечные точки REST API или преобразователи GraphQL, используйте Thin Backend-сервер, чтобы автоматически получить полнофункциональный серверный API поверх вашей базы данных Postgres.

Веб-сайт: thin.dev

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