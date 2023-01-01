Tinybird — это бессерверный аналитический сервер для разработчиков. Принимайте потоковые данные, анализируйте и обогащайте их с помощью SQL и мгновенно публикуйте результаты в виде динамических API REST с малой задержкой.

Веб-сайт: tinybird.co

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