Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

ngrok — это безопасная унифицированная платформа входящего трафика, которая сочетает в себе глобальную балансировку нагрузки сервера, обратный прокси-сервер, межсетевой экран, шлюз API и контроллер входящего трафика Kubernetes для доставки приложений и API.

Веб-сайт: ngrok.com

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