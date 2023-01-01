WebCatalog

ngrok

ngrok

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: ngrok.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

ngrok — это безопасная унифицированная платформа входящего трафика, которая сочетает в себе глобальную балансировку нагрузки сервера, обратный прокси-сервер, межсетевой экран, шлюз API и контроллер входящего трафика Kubernetes для доставки приложений и API.

Веб-сайт: ngrok.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ngrok, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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