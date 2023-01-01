WebCatalog
Kong

Kong

cloud.konghq.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Kong в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Kong — компания, предоставляющая облачные возможности для управления API и микросервисами. Наша платформа объединяет шлюз API, Ingress и Service Mesh в одном решении для разработчиков.

Веб-сайт: konghq.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kong, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Formspree

Formspree

formspree.io

Fergus

Fergus

app.fergus.com

Onecom OneCloud

Onecom OneCloud

portal.onecom.co.uk

MoneyTigo

MoneyTigo

app.moneytigo.com

Zuplo

Zuplo

portal.zuplo.com

Hashi

Hashi

hashibridge.com

Crowdin

Crowdin

crowdin.com

Smart Workforce

Smart Workforce

app.smartworkforce.co.uk

ExcelSeed

ExcelSeed

excelseed.com

PosBytz

PosBytz

app.posbytz.com

Joblogic

Joblogic

go.joblogic.com

Unleashed Software

Unleashed Software

go.unleashedsoftware.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности