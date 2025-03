Software de assistentes virtuais inteligentes - Aplicativos mais populares - Estados Unidos

Hoory Conversations

A Hoory é um assistente de suporte ao cliente com IA que ajuda sua empresa a automatizar as comunicações do cliente e fornecer suporte 24/7 com atrasos zero, transformando todas as interações em uma experiência perfeita para o cliente. Alimentado por IA de conversação, aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, o Hoory vai além da automação. Ele entende a intenção do cliente, fornece respostas relevantes e aprimora a lealdade do cliente, enquanto economiza tempo e reduz os custos comerciais. Além de seus recursos avançados de IA, a Hoory funciona como uma caixa de entrada compartilhada, dando a seus agentes uma maneira perfeita de se comunicar com os clientes. Key Features ● Inbox Take charge of all your customer communications through this complete management system where you can - carry out and keep track of all customer interactions - have your agents take over conversations from your AI assistant - access your customers’ conversation histories and other data (including contact information, location and other identifiers) - filter conversations by tags, query status, assignees, location, etc. - analyze users’ browsing and activity history to better understand their journey - organize conversations by adding tags and notes - Marque conversas prioritárias com uma estrela para identificar melhor seus usuários selecionados ● Treinando treinar seu assistente de IA para fornecer suporte preciso e eficiente aos seus clientes - identifique consultas comuns do cliente e ensine a Hoory a fornecer respostas instantâneas para cada pergunta - tornam as conversas mais interativas e a referência de Buttons, Links e Images - Adicionar personalização a cada interação, com o uso do setor, o nome da equipe, o nome da equipe, o nome da referência, a referência, a referência, a referência e os links e a personalização da interação. apoiar os clientes em colaboração. Gerencie permissões individuais e atribua tarefas específicas aos especialistas certos. ● Hoory de estilo de widget personalizável para combinar com a identidade da sua marca, nomeando seu widget, escolhendo uma das muitas opções de avatar e configurando o esquema de cores certo. ● Reconhecimento de fala Dê a seus clientes mais opções de comunicação, fazendo com que seu assistente de IA converta sem esforço discurso em texto e vice -versa. Próximos recursos ● As pessoas acessam toda a sua base de clientes no aplicativo People com pesquisa avançada para visualizar e gerenciar todas as interações com os usuários finais. ● Suporte multilíngue trabalhando em um mercado multilíngue? Forneça suporte ao cliente em mais de 100 idiomas, treinando Hoory em vários idiomas de uma só vez, criando um único diálogo. ● Os formulários coletam mais informações do cliente e obtenham mais do seu assistente de IA usando conversas para acionar os formulários de coleta de dados corretos. ● As entidades fornecem maior personalização, criando entidades personalizadas e permitindo que seu assistente de IA reconheça essas entidades (por exemplo, país, email, número de telefone, número da conta etc.) nas consultas do cliente e tomem ações condicionais com base nelas. ● Os diálogos fazem com que seu assistente realize conversas em várias etapas e crie diálogos envolventes com seus clientes.