EdgeTier to oprogramowanie AI działające w czasie rzeczywistym, które monitoruje rozmowy i dostarcza cennych informacji w celu poprawy jakości obsługi klienta. Umożliwia zespołom zajmującym się obsługą klientów poprawę wydajności i przekształcenie agentów w supergwiazdy. Oprogramowanie analizuje dane i udostępnia je, umożliwiając zespołom reagowanie na zmiany i trendy w czasie rzeczywistym. Oprogramowanie oferuje kilka funkcji zwiększających zaangażowanie klientów. Sonar zapewnia wykrywanie trendów w czasie rzeczywistym, aby szybciej reagować na komunikację z klientem. Indeks umożliwia elastyczne wyszukiwanie oparte na znaczeniu i oznaczanie w celu ilościowego określenia nieustrukturyzowanych danych. Coach pomaga poprawić efektywność agentów, zapewniając kompleksowy obraz ich wydajności we wszystkich interakcjach. Assist dostarcza spersonalizowane monity dla agentów, umożliwiające szybsze reagowanie. Liderzy zorientowani na klienta ufają EdgeTier w zakresie odblokowywania rzeczywistości klienta, zwiększania retencji i poprawy jakości obsługi klienta. Został on z sukcesem wdrożony przez takie firmy jak Abercrombie & Fitch, CarTrawler i Codere Online. Oprogramowanie jest kompatybilne z głównymi graczami w branży, takimi jak Salesforce, Live Person, Zendesk i Kustomer, i można je łatwo zintegrować z istniejącymi stosami oprogramowania. Obsługuje funkcje wielojęzyczne i umożliwia organizacjom pracę w różnych językach, strefach czasowych i kulturach. EdgeTier oferuje skalowalność klasy galaxy i przetwarza miliony wiadomości dziennie. Zapewnia komunikację w czasie rzeczywistym, pracując w czasie rzeczywistym i przetwarzając wiadomości w trakcie ich wysyłania i odbierania. Oprogramowanie zapewnia również gotową wydajność i spostrzeżenia, dzięki czemu jest cennym narzędziem dla contact center zatrudniających ponad dwudziestu agentów. Ogólnie rzecz biorąc, EdgeTier zapewnia zespołom zajmującym się obsługą klientów zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji w celu poprawy wydajności, szybkości reakcji i zadowolenia klientów.

Strona internetowa: edgetier.com

