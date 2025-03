Logiciel de marketing conversationnel - Applications les plus populaires - États-Unis

Userlike

Userlike est la solution logicielle leader pour la messagerie client et l'automatisation du support en Allemagne. Il s’agit d’une solution de messagerie unifiée qui permet aux entreprises de recevoir des messages provenant de différents canaux dans une boîte de réception centrale. Toutes les demandes reçues via le chat du site Web, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram et bien d'autres encore atterrissent directement dans le centre de messages de Userlike. Userlike propose une messagerie de site Web moderne pour générer des prospects et suivre les clients. Les équipes du service client bénéficient de fonctionnalités de service professionnelles telles que les messages vocaux, les traductions en direct et le routage intelligent. Pour les demandes complexes, les agents de service peuvent facilement passer d'un chat à un appel vidéo sur navigateur, qui inclut le partage d'écran. Avec AI Automation Hub de Userlike, vous pouvez créer des chatbots alimentés par l'IA, des pages FAQ intelligentes et des formulaires de contact interactifs en quelques étapes seulement pour automatiser environ 70 % de votre service client numérique. Pour des résultats encore meilleurs, choisissez notre intégration GTP-4 qui ajoute les compétences du grand modèle de langage le plus puissant au monde à votre support client. Cela permet au chatbot de combiner de manière créative les réponses de votre base de connaissances et de donner aux clients des réponses individualisées. Le robot de support AI se souvient même du contexte du chat afin que les questions de suivi soient classées et répondues correctement. L'API chatbot de Userlike vous permet également d'intégrer vos chatbots existants dans le logiciel. Depuis la création de Userlike il y a plus de 10 ans, la protection des données a toujours été une priorité absolue. Toutes les données sont stockées en toute sécurité sur des serveurs allemands, faisant de Userlike une solution de messagerie client conforme au RGPD. Grâce à son infrastructure de données sécurisée et à ses fonctionnalités spéciales, Userlike garantit la protection et la sécurité des données de vos clients, de vos collaborateurs et de votre entreprise dans son ensemble. Userlike convient à toutes les tailles d'entreprise car le logiciel est flexible et s'adapte à vos besoins et objectifs. Des petites et moyennes entreprises, ainsi que de grandes entreprises comme Toyota et Hermes, font déjà confiance à Userlike.