Traffic Rush!

الاندفاع المروري! هي لعبة مهارات تم تطويرها بواسطة No Power-up Studios. شوارع مدينة عملاقة بين يديك: تحكم في سلسلة من المركبات أحادية اللون وتنقل بها حول المدينة للوصول إلى الوجهات المطلوبة. يمكنك تجاوز التقاطع بنقرة أو نقرة واحدة بالماوس، ولكن يجب أن تكون حذرًا فيما يتعلق بتوقيتك. من المؤكد أن النقر مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا سيؤدي إلى وقوع حادث. يمكنك الانتهاء من حركة المرور راش! بدون حادث سيارة واحد؟ أرسل السيارة - زر الفأرة الأيسر - حركة المرور راش! تم إنشاؤه بواسطة NoPowerup. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Horse Shoeing وIdle Digging Tycoon وShootZ

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