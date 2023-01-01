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Traffic Rush!

Traffic Rush!

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Traffic Rush! على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

الاندفاع المروري! هي لعبة مهارات تم تطويرها بواسطة No Power-up Studios. شوارع مدينة عملاقة بين يديك: تحكم في سلسلة من المركبات أحادية اللون وتنقل بها حول المدينة للوصول إلى الوجهات المطلوبة. يمكنك تجاوز التقاطع بنقرة أو نقرة واحدة بالماوس، ولكن يجب أن تكون حذرًا فيما يتعلق بتوقيتك. من المؤكد أن النقر مبكرًا جدًا أو متأخرًا جدًا سيؤدي إلى وقوع حادث. يمكنك الانتهاء من حركة المرور راش! بدون حادث سيارة واحد؟ أرسل السيارة - زر الفأرة الأيسر - حركة المرور راش! تم إنشاؤه بواسطة NoPowerup. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Horse Shoeing وIdle Digging Tycoon وShootZ

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Traffic Rush!. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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