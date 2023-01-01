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Idle Lumber Inc

Idle Lumber Inc

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Idle Lumber Inc. هي لعبة محاكاة إدارية تم إنشاؤها بواسطة NoPowerup. في هذه اللعبة، يمكنك بناء إمبراطورية الخشب الخاصة بك وتصبح قطبًا في مجال الخشب! ابدأ صغيرًا عن طريق تشغيل منشرة وتوظيف بعض العمال. يمكنك توسيع المصنع الخاص بك عن طريق ترقية الأدوات والموظفين والمديرين. حصاد الأشجار بشكل مستدام عن طريق استئجار مزارعي الأشجار، وشراء المزيد من الأراضي لزراعة الغابات. قم بتدريب الحطابين لديك ليصبحوا عمالًا ماهرين حتى يتمكنوا من حصاد جذوع الأشجار بكفاءة أكبر. قم بإجراء حملات تسويقية لجذب عملاء جدد ومعالجة الطلبات بكفاءة لتحقيق أكبر قدر من الأرباح. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها في Idle Lumber Inc. لبناء أكبر إمبراطورية للأخشاب. انطلق واقفز إلى لعبة قطب الخشب رقم واحد! اضغط أو انقر بزر الماوس الأيسر على قطعة أرض أو كائن أو عامل للتفاعل معها. تم إنشاء Idle Lumber Inc. بواسطة NoPowerup. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Idle Digging Tycoon، وHorse Shoeing، وMerge Battle، وShootZ، وTraffic Rush!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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