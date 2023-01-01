Horse Shoeing هي لعبة محاكاة تم تطويرها بواسطة No Power-up. أنت مالك إسطبل في هذه اللعبة، ومن وظيفتك أن تجعل رفاقك من الخيول يشعرون بالسعادة والنشاط. تعمل لعبة Horse Shoeing على تحسين حياة الحظيرة من خلال عرض عدد كبير من الألعاب المصغرة حيث تقوم بتنظيف حوافر خيولك وتمشيط شعرها وتأخذها في جولات واللعب معها وغير ذلك الكثير! اضغط مع الاستمرار على زر الماوس الأيسر أو إصبعك وفقًا للتعليمات التي تظهر على الشاشة لإكمال الألعاب المصغرة. تم إنشاء حدوة الحصان بواسطة NoPowerup. العبوا ألعابهم الأخرى على Poki: Traffic Rush! وIdle Digging Tycoon وShootZ

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