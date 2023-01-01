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RotateZ

RotateZ

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من RotateZ على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

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RotateZ هي لعبة محاكاة حيث يمكنك إضافة وتدوير البلاط المنقوش للكشف عن صور كاملة متنوعة. يضعك كل مستوى في مواجهة نمط آخر، وهناك أكثر من العشرات من المستويات التي يجب إكمالها بدرجات صعوبة مختلفة! ادرس الأنماط والزوايا أولًا، ثم ابدأ في وضع البلاط وتدويره. يمكنك سحب وإفلات البلاط في الفتحة المناسبة. لتدويره، يمكنك النقر عليه أو النقر عليه مرة واحدة. إذا كان ترتيبك الحالي متطابقًا، فسيتم تمييز منطقة اللعبة. سيشير هذا إلى ما إذا كنت في الطريق الصحيح أم لا. لذا تأكد من تمييز اللوحة القماشية بأكملها لإكمال المستوى. لا تنس مشاركة RotateZ مع أصدقائك ومعرفة من يمكنه إنهاء اللعبة بشكل أسرع! قم بسحب وإسقاط البلاط في الفتحة المناسبة. اضغط أو انقر لتدويره. تم إنشاء RotateZ بواسطة NoPowerup، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في فيتنام. العب ألعاب الإدارة والنقر الممتعة الأخرى على Poki: SlashZ وFlowZ وIdle Gang وSurvival Builder وIdle Tree City وIdle Digging Tycoon وIdle Lumber Inc وIdle Light City وIdle Success وHorse Shoeing وMerge Battle وShootZ وTraffic. Rush!يمكنك لعب RotateZ مجانًا على Poki.RotateZ قابل للعب فقط على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ RotateZ. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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