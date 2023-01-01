SlashZ هي لعبة محاكاة للقطع حيث يمكنك قطع أشياء منزلية مختلفة من زوايا مختلفة. اجعل مساحة السطح صغيرة قدر الإمكان دون قطع الخنافس البريئة. حاول تضمينها في نفس المنطقة عند قص الجسم. يضعك كل مستوى في مواجهة كائن آخر، وهناك أكثر من مائة مستوى يجب إكمالها بمستويات صعوبة متفاوتة! ابدأ بغرفة المعيشة الخاصة بأشياءك المنزلية، وانتقل ببطء للانتقال إلى المستويات المتقدمة مثل زاوية الشارع وحتى بائعي المواد الغذائية! انتبه إلى الأهداف الإضافية مثل الخنافس الطائرة ومجموعات القطع المائلة والخطوط المائلة المثالية لأنها ستساعدك على تسجيل نقاط أفضل. شارك SlashZ مع أصدقائك واكتشف من لديه اليد الأكثر ثباتًا! اضغط أو انقر، ثم قم بالتمرير كما لو كنت تقوم بقص شيء ما باستخدام مقص. افعل ذلك حتى تقوم بتصغير قطعة اللغز مع كل الخنافس الموجودة في نفس النصف. تم إنشاء SlashZ بواسطة NoPowerup، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في فيتنام. العب ألعاب الإدارة والنقر الممتعة الأخرى على Poki: RotateZ، وIdle Gang، وSurvival Builder، وIdle Tree City، وIdle Digging Tycoon، وIdle Lumber Inc، وIdle Light City، وIdle Success، وHorse Shoeing، وMerge Battle، وShootZ، وTraffic Rush! يمكنك لعب SlashZ مجانًا على Poki. يمكن لعب SlashZ على جهاز الكمبيوتر الخاص بك فقط في الوقت الحالي.

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