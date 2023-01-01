Idle Light City هي لعبة إدارة تم إنشاؤها بواسطة NoPowerup. ساعد مدينة يكتنفها الظلام لاستعادة نورها. قم بإدارة مصنع المصابيح الكهربائية وأنتج أكبر عدد ممكن من المصابيح الكهربائية لإضاءة المدينة. ابدأ بمبنى واحد واستمر في فتح المباني الجديدة وإضاءتها لكسب المال. قم بزيادة أرباحك إلى الحد الأقصى من خلال عمليات تعزيز الطاقة وشراء الترقيات وإنتاج المصابيح الكهربائية بشكل أسرع وتوسيع المدينة. تفاعل بحرية مع اللعبة كلما كان لديك الوقت لتسريع إنتاج المصباح الكهربائي. أو دع المدينة تعمل من تلقاء نفسها، بينما تشاهدها تستعيد نورها ببطء. تأكد من التفاعل مع مواطني المدينة اللطيفين وكن منقذهم. هل لديك القدرة على إضاءة مدينة بأكملها؟ انقر أو اضغط على الفتحة الفارغة أو المبنى لتحديده. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لوضع الوحدة على الفتحة. بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى خيارات البناء المتعددة في النوافذ المنبثقة التي تفتح. تم إنشاء Idle Light City بواسطة NoPowerup. العب ألعابهم الخاملة الأخرى على Poki: Horse Shoeing وIdle Digging Tycoon وIdle Success وIdle Lumber Inc وShootZ وMerge Battle وTraffic Rush!

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