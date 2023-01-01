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ShootZ

ShootZ

poki.com

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ShootZ هي لعبة إطلاق نار ثلاثية الأبعاد تم إنشاؤها بواسطة No Power-up. كن قناصًا متسترًا في عالم ملون وأطلق النار بسرعة على جميع أهدافك، عدوًا تلو الآخر. لكن لا تدع وتيرة ShootZ السريعة تخدعك: فالتركيز والتصويب الدقيق لا يقل أهمية عن كمية الرصاص المتبقية لديك. يتم احتساب نقاطك بناءً على مدى كفاءة مهارات القنص لديك. تأكد من الانتباه إلى السيناريوهات الخاصة حيث يمكنك القضاء على خصمين في طلقة واحدة. هل أنت مستعد للعبة الرماية الأكثر إدمانًا لهذا العام؟ الهدف - (ضغط مستمر) على زر الماوس الأيسر إطلاق النار - (تحرير) زر الماوس الأيسر تم إنشاء ShootZ بواسطة NoPowerup. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Horse Shoeing وIdle Digging Tycoon وTraffic Rush!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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