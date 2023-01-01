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Survival Builder

Survival Builder

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Survival Builder على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

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Survival Builder هي لعبة محاكاة خاملة حيث يجب عليك البقاء على قيد الحياة في جزيرة مهجورة من خلال بناء كل شيء من الصفر. ابدأ بقطعة خيزران بدائية بسيطة وشق طريقك حتى تصل إلى أفضل منزل يمكنك تخيله. قم بتوظيف العمال وتعيين مهام مختلفة بدءًا من صناعة الطوب وقطع الأخشاب وحتى المهام المتقدمة مثل بناء المنازل. أنت تتحكم بشكل كامل في إدارة العملية لتحسين سير عمل قبيلتك وبناء المنازل على أكمل وجه ممكن. قم بتجميع العملات المعدنية، واحصل على بعض المكافآت، وأكمل بناء منازل الخيزران في كل جولة لفتح المزيد من منازل البقاء المثيرة ذات الميزات المدهشة مثل بئر الماء وحمام السباحة وما إلى ذلك! لذا، احصل على أدواتك وانضم إلى المرح! اضغط أو انقر بزر الماوس الأيسر على قطعة أرض أو كائن أو عامل للتفاعل معها. تم إنشاء Survival Builder بواسطة NoPowerup، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في فيتنام. العب ألعاب الإدارة والنقر الممتعة الأخرى على Poki: Idle Tree City وIdle Digging Tycoon وIdle Lumber Inc وIdle Light City وIdle Success وHorse Shoeing وMerge Battle وShootZ وTraffic Rush!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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