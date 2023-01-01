Idle Digging Tycoon هي لعبة خاملة غير رسمية تم تطويرها بواسطة No Power-up Studios. سافر إلى عالم بعيد يسكنه رجال الكهف، واستأجرهم لحفر الأرض لك بحثًا عن الذهب والأشياء الثمينة. استخدم الذهب الذي كسبته لبناء مباني جديدة وترقيات وأدوات جديدة وأسرع. يمكنك إما الاستلقاء ومشاهدة عمل موظفيك، أو مساعدتهم من خلال النقر بشكل متكرر. انطلق، وحوّل هذه الخريطة عديمة الشكل إلى عمل مربح لك ولزملائك في الفريق. هل تحفر هذه اللعبة؟ اضغط بإصبعك أو انقر بزر الماوس الأيسر بشكل متكرر لحفر الأرض. تم إنشاء Idle Digging Tycoon بواسطة NoPowerup. العب ألعابهم الأخرى على Poki: Horse Shoeing, Traffic Rush! و شوتز

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