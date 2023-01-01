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Idle Success

Idle Success

poki.com

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Idle Success هي لعبة نقر خاملة تم إنشاؤها بواسطة NoPowerup. هل أنت مستعد لضبط حياتك؟ ابدأ كرجل أو امرأة عاطلين عن العمل وتدرب على استعادة لياقتك أولاً. ثم ادرس بجد للحصول على وظيفة، واعمل على تسلق خطوات مسار حياتك المهنية. تكوين صداقات، والتسكع مع رفاقك، والثراء، وفي نهاية المطاف بناء منزلك الخاص. إن لعب Idle Success هو الطريقة المثالية للحصول على الإلهام والتحفيز في الحياة الواقعية! هل أنت مستعد لتصبح أفضل نسخة من نفسك؟ انقر على أحد الأيقونات أدناه لبدء العمل. استمر في النقر على شخصيتك للعمل بشكل أسرع. العمل/الإجراء - زر الماوس الأيسر (انقر بشكل متكرر) تم إنشاء Idle Success بواسطة NoPowerup، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في فيتنام. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Idle Lumber Inc، وIdle Digging Tycoon، وHorses Shoeing، وMerge Battle، وShootZ، وTraffic Rush!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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