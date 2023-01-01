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Idle Gang

Idle Gang

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Idle Gang هي لعبة محاكاة خاملة ثلاثية الأبعاد حيث يمكنك حكم إمبراطورية العصابات الخاصة بك في مدينة نابضة بالحياة. يواجه العديد من أصحاب الأعمال مشكلة في تهديد رجال العصابات، ويحتاجون إلى مهاراتك لحمايتهم. تغلب على أتباعك وسيطر على المنطقة، ثم قم بتحسين المنطقة المذكورة بطرق متعددة لزيادة أرباحك. قم بترقية مقاتليك ليصبحوا أقوى، وقم بترقية المباني وأتمتتها لكسب المزيد من المال، وافعل ذلك حتى تصبح ثريًا! لا تنس التحقق من المكافآت والمفاجآت الموجودة في كل مكان، حيث يمكن أن تمنحك تعزيزات مالية، وحتى مساعدة من أبطال خارقين عملاقين. تتضمن Idle Gang إدارة المدينة وألعاب القتال المليئة بالإثارة في حزمة ممتعة. شاركها مع أصدقائك لمعرفة من يمكنه بناء أكبر إمبراطورية عصابة. انقر على أحد المباني لفتح قائمة الترقيات. انقر على زر "القتال" لبدء القتال. يمكنك السيطرة على المبنى بمجرد هزيمة جميع منافسيك هناك. تم إنشاء Idle Gang بواسطة NoPowerup، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في فيتنام. العب ألعاب الإدارة والنقر الممتعة الأخرى على Poki: Survival Builder وIdle Tree City وIdle Digging Tycoon وIdle Lumber Inc وIdle Light City وIdle Success وHorse Shoeing وMerge Battle وShootZ وTraffic Rush! يمكنك لعب Idle Gang مجانًا على Poki. لا يمكن لعب Idle Gang إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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