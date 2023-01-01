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Idle Tree City

Idle Tree City

poki.com

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Idle Tree City هي لعبة محاكاة تم إنشاؤها بواسطة NoPowerup. في لعبة الإدارة الخاملة هذه، يجب عليك مساعدة الأشجار اللطيفة في بناء منازل خشبية جميلة. اربح النقود واشترِ الترقيات وأنتج الأشجار بشكل أسرع وقم ببناء مدينة خشبية جديدة تمامًا! هل يمكنك بناء أكثر مدينة شجرية خضرة شهدها العالم على الإطلاق؟ اضغط أو انقر بزر الماوس الأيسر على قطعة أرض أو كائن أو عامل للتفاعل معها. انقر على البلاط الفارغ لزراعة شجرة. تم إنشاء Idle Tree City بواسطة NoPowerup. العب ألعابهم الأخرى التي تسبب الإدمان على Poki: Idle Digging Tycoon، وIdle Lumber Inc، وIdle Light City، وIdle Success، وHorses Shoeing، وMerge Battle، وShootZ، وTraffic Rush!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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