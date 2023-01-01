FlowZ هي لعبة محاكاة سائلة ثلاثية الأبعاد حيث يمكنك إدارة تدفق مادة السوائل الملونة عن طريق ترتيب اتجاه الأنابيب. شخصياتنا Green وBlue متعطشة، ولا يمكنك مساعدتهم إلا من خلال منحهم إمكانية الوصول إلى العصير المغذي الذي يتوقون إليه. ما عليك سوى النقر أو النقر على الأنبوب لتدويره. ثم قم بتدوير جميع القطع التالية حتى يصل التدفق إلى الحرف المناسب. اللون الأزرق يريد فقط الماء الأزرق بينما اللون الأخضر يقبل اللون الأخضر فقط. ستصبح الألغاز والأدوات الغريبة أكثر صعوبة مع تقدمك في اللعبة، لذا تأكد من حصول كل شخصية على اللون المناسب. إذا كنت عالقا، يمكنك استخدام تلميح لتظهر لك الحل! إذا كنت لا ترغب في متابعة التدفق، فيمكنك التحكم فيه في FlowZ! اضغط أو انقر فوق الأنبوب لتدويره. ثم قم بتدوير جميع القطع التالية حتى يصل التدفق إلى الحرف المناسب. اللون الأزرق يريد فقط المياه الزرقاء بينما اللون الأخضر يقبل اللون الأخضر فقط. تم إنشاء FlowZ بواسطة NoPowerup، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في فيتنام. العب ألعاب الإدارة والنقر الممتعة الأخرى على Poki: Idle Gang، وSurvival Builder، وIdle Tree City، وIdle Digging Tycoon، وIdle Lumber Inc، وIdle Light City، وIdle Success، وHorse Shoeing، وMerge Battle، وShootZ، وTraffic Rush! يمكنك اللعب العب FlowZ مجانًا على Poki. لا يمكن لعب FlowZ إلا على جهاز الكمبيوتر الخاص بك في الوقت الحالي.

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