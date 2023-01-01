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Pipes

Pipes

poki.com

اللعب على الويب

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Pipes على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Pipes هي لعبة ألغاز من إنتاج شركة Infinity Games. في هذه اللعبة سوف تحتاج إلى التحرك حول الأنابيب لإكمال دائرة مغلقة حتى يتدفق الماء إلى النباتات. انقر على الأنابيب لتدويرها! تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المستويات وتتدرج الصعوبة بسرعة كبيرة! هل ستتمكن من إنهاء جميع المستويات؟ النقر بالماوس - تدوير الأنبوب تم إنشاء الأنابيب بواسطة Infinity Games. يمكنك لعب Pipes على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Pipes. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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