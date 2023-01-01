Pipes هي لعبة ألغاز من إنتاج شركة Infinity Games. في هذه اللعبة سوف تحتاج إلى التحرك حول الأنابيب لإكمال دائرة مغلقة حتى يتدفق الماء إلى النباتات. انقر على الأنابيب لتدويرها! تحتوي هذه اللعبة على الكثير من المستويات وتتدرج الصعوبة بسرعة كبيرة! هل ستتمكن من إنهاء جميع المستويات؟ النقر بالماوس - تدوير الأنبوب تم إنشاء الأنابيب بواسطة Infinity Games. يمكنك لعب Pipes على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

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