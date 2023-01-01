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Craftomation 1

Craftomation 1

poki.com

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احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Craftomation 1 على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Craftomation هي لعبة ألغاز من إنتاج Luden IO. في هذه اللعبة، يمكنك الجمع بين العناصر والعناصر لإنشاء عناصر جديدة. ادمج طريقك عبر المستويات حتى تتمكن من صنع روبوت. ستتمكن بعد ذلك من برمجة الروبوت لإنهاء المستوى نيابةً عنك، باستخدام الوظائف الممثلة في الصناديق. هل ستتمكن من إنهاء جميع المستويات؟ انقر بالماوس - قم بالسحب والإفلات لدمج العناصر أو برمجة الروبوت الذي تم إنشاؤه بواسطة Luden IO. يمكنك لعب Craftomation على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Craftomation 1. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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