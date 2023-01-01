Craftomation 1

Craftomation هي لعبة ألغاز من إنتاج Luden IO. في هذه اللعبة، يمكنك الجمع بين العناصر والعناصر لإنشاء عناصر جديدة. ادمج طريقك عبر المستويات حتى تتمكن من صنع روبوت. ستتمكن بعد ذلك من برمجة الروبوت لإنهاء المستوى نيابةً عنك، باستخدام الوظائف الممثلة في الصناديق. هل ستتمكن من إنهاء جميع المستويات؟ انقر بالماوس - قم بالسحب والإفلات لدمج العناصر أو برمجة الروبوت الذي تم إنشاؤه بواسطة Luden IO. يمكنك لعب Craftomation على متصفحك أو على الهاتف المحمول دون تثبيت أو تنزيل أي شيء مجانًا على Poki.

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