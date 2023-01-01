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Robot Awake

Robot Awake

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Robot Awake هي لعبة ألغاز حيث يمكنك التحكم في اتجاه أشعة الليزر من أجل إيقاظ الروبوتات من سباتها. هناك العديد من الروبوتات في كل مستوى، والأمر متروك لك لاكتشاف طرق لتشغيلها بأقل قدر من العمل. ابدأ بتشغيل أحد أجهزة الليزر. اضغط على أجهزة الاستقبال لتدويرها، بحيث ينكسر الليزر نحو النقطة التالية. استمر في تدوير أجهزة الاستقبال حتى تقوم بتشغيل كل روبوت على شاشتك. هناك مئات من مستويات التحدي في انتظارك للتغلب عليها. هل يمكنك إنهاء كل مستوى في Robot Awake؟ شارك هذه اللعبة مع أصدقائك وقارن نتائجك العالية! اضغط على مصدر الطاقة أو جهاز الاستقبال للتفاعل معه. اضغط على البلاط لتدويرها. تم إنشاء Robot Awake بواسطة Salt Pastel Studio. العب لعبة التفكير الأخرى الخاصة بهم على Poki: Yarn Untangle يمكنك لعب Robot Awake مجانًا على Poki. يمكن لعب Robot Awake على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Robot Awake. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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