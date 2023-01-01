Dual Cat هي لعبة منصة ألغاز حيث تلعب دور قطة تبحث عن رفيقتها القطط في مختبر غامض مليء بالعقبات. بعد أن يتم اختطافك من قبل مجموعة من الروبوتات الغامضة، يجب عليك استخدام قواك الجديدة للبقاء على قيد الحياة والهروب من المنشأة الخطيرة المليئة بالروبوتات والآلات التي تحاول حبسك. من أجل إكمال المستوى، يجب عليك جمع النجوم ثم التقاط الأسماك. لديك القدرة على اللعب بالميت بكفاءة عالية. استخدم هذه القوة لتكون لا تُقهر مؤقتًا عندما تكون في موقف محفوف بالمخاطر - سيمر الأعداء المهاجمون من خلالك كما لو كنت شبحًا. ولكن هناك مشكلة: لا يمكنك التحرك عندما تتظاهر بالموت. لذا تأكد من إلغاء تنشيط هذه القوة بمجرد زوال الخطر، وتحرك بسرعة. تأكد أيضًا من استكشاف كل زاوية وركن، وجمع النجوم الثلاثة في كل مستوى لفتح الحالة الخاصة. هل يمكنك إنهاء كل مستوى في Dual Cat؟ تحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين استخدم/تعطيل الطاقة - FRestart - تم إنشاء RDual Cat بواسطة Seal Unicorn Games. هذه هي لعبتهم الأولى على Poki! يمكنك لعب Dual Cat مجانًا على Poki. ويمكن لعب Dual Cat على الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

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