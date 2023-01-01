Puffy Cat 2 هو تكملة للعبة الألغاز ثنائية الأبعاد التي أنشأتها Indiesoft. لقد عاد صديقك القط المفضل! هذه المرة بأسلوب مصري جديد تمامًا. قم بفرقعة جميع البالونات في المستوى عن طريق إزالة المنصات، لكن تأكد من ضبط الوقت بشكل صحيح. يوجد متجر جديد رائع حيث يمكنك فتح خيارات التخصيص لقطتك. ونعم، يمكنك مداعبة القطة! ابحث عن التابوت المحظوظ أو المقابر السرية لمزيد من الأشياء غير القابلة للقفل. لديك حتى قوى استدعاء كبيرة. إذا واجهتك مشكلة، دع الخنفساء تقوم بالعمل. هل يمكنك إنهاء كل مستوى؟ قم بإزالة العائق - اضغط بإصبعك أو انقر بزر الفأرة الأيسر. تم إنشاء Puffy Cat 2 بواسطة Indiesoft، وهي شركة لتطوير الألعاب مقرها في بيلاروسيا. هذه هي لعبتهم الثالثة على Poki بعد Puffy Cat وMajong Cards!

الموقع الإلكتروني: poki.com

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