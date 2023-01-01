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Cats Love Cake 2

Cats Love Cake 2

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Cat Loves Cake 2 هي لعبة مهارة/منصة من إنتاج شركة DoubleDutch Games. أنت تلعب كشخصية قطة نطاطة وعليك أن ترتد في طريقك عبر المستوى للوصول إلى الكعكة اللذيذة! حذار من المسامير والفخاخ على الطريق! افتح المزيد والمزيد من الحيوانات القابلة للعب عند إكمال المستويات. إذا فشلت عدة مرات، فسيظهر لك المستوى الطريق الأمثل الذي يجب أن تسلكه. هل يمكنك إنهاء جميع المستويات وفتح جميع الشخصيات القابلة للعب؟ يتم عرض عناصر التحكم داخل اللعبة. التحرك - مفاتيح الأسهم لليسار ولليمين. هناك الكثير من شخصيات Cats Love Cake 2 الفريدة في اللعبة لفتحها. تم تصميمها جميعًا على غرار الحيوانات. تم إنشاء Cats Love Cake 2 بواسطة DoubleDutch Games. Cats Love Cake 2 هو تكملة للعبة Cats Love Cake الشهيرة! لعبة Cats Love Cake 2 مجانية للعب على Poki. يمكن لعب Cats Love Cake 2 على كل من الكمبيوتر والأجهزة المحمولة مثل الهواتف والأجهزة اللوحية.

الموقع الإلكتروني: poki.com

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