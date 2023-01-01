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Cheese Dreams

Cheese Dreams

poki.com

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Cheese Dreams هي لعبة منصة ممتعة حيث تلعب دور عجلة الجبن النطاطة. حذار من الأعداء! لا تدع شيئًا يوقفك في سعيك لجمع النجوم ومسح المستويات! تم تطوير لعبة Cheese Dreams بواسطة Nitrome. كل مستوى لديه تحديات مختلفة. ظلت اللعبة تحظى بشعبية حتى يومنا هذا! استمتع بمغامراتك المبهجة هنا على Poki! اجمع النجوم في طريقك واقفز للوصول إلى نهاية المستويات. تم إنشاء لعبة Cheese Dreams بواسطة Nitrome كلعبة فلاش تمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب الفلاش الأخرى الخاصة بـ Nitrome على Poki:

الموقع الإلكتروني: poki.com

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