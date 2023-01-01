Test Subject Arena 2 هي لعبة منصة من إنتاج شركة Nitrome. سافر عبر معمل اختبار وحاول الهروب من العلماء الأشرار! تضعك لعبة المنصة هذه داخل مختبر غامض وخطير. يعتزم الباحثون استخدامك في الشر، ويجب عليك التنقل عبر كل مستوى للهروب. مهاجمة مواضيع الاختبار الأخرى من أجل البقاء! تم تطوير اختبار موضوع الساحة التي كتبها Nitrome. كل مستوى لديه تحديات مختلفة. ظلت اللعبة تحظى بشعبية حتى يومنا هذا! استمتع بمغامراتك هنا على Poki! تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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