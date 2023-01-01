Malletmania هي لعبة أركيد ميني غولف من إنتاج شركة Nitrome. ادفع كرتك بمطرقة لإحراز تقدم عبر المستوى، ولا تسقط! هل ستتمكن من الوصول إلى نهاية كل حفرة؟ تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء هذه اللعبة بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Mallet Mania. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.