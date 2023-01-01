Knuckleheads هي لعبة مهارات منصة من Nitrome. يمكنك التحكم في كرتين مرتبطتين بسلسلة ويجب مراعاة الدوران عند التحرك! يمكنك تمديد السلسلة للذهاب بشكل أسرع أو الوصول إلى أماكن أعلى. هل ستتمكن من المضي قدمًا نحو النصر؟ تم شرح عناصر التحكم داخل اللعبة. تم إنشاء Knuckleheads بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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