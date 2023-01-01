Aquanaut هي لعبة ممتعة لاستكشاف الغواصات ثنائية الأبعاد حيث تلعب دور غواصة تسبح في البحر. احذر من التيارات القوية التي تدفعك واحذر من الأعداء! لا تدع شيئًا يوقفك في سعيك لجمع الأحجار الكريمة! تم تطوير Aquanaut بواسطة Nitrome. كل مستوى لديه تحديات مختلفة. ظلت اللعبة تحظى بشعبية حتى يومنا هذا! استمتع بمغامراتك البحرية هنا على Poki! اجمع كل الأحجار الكريمة التي تعترض طريقك وتصل إلى صندوق الكنز في نهاية المستوى. تحرك - انقر بالماوس للتحرك. أسقط قنبلة - تم إنشاء SpaceAquanaut بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب الفلاش الأخرى الخاصة بـ Nitrome على Poki:

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