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Test Subject Complete

Test Subject Complete

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Test Subject Complete هي لعبة منصة من إنتاج شركة Nitrome. سافر عبر معمل اختبار وحاول الهروب من العلماء الأشرار! تضعك لعبة المنصة هذه داخل مختبر غامض وخطير. يعتزم الباحثون استخدامك في الشر، ويجب عليك التنقل عبر كل مستوى للهروب. قم بمهاجمة موضوعات الاختبار الأخرى من أجل البقاء! تم تطوير موضوع الاختبار الكامل بواسطة Nitrome. كل مستوى لديه تحديات مختلفة. ظلت اللعبة تحظى بشعبية حتى يومنا هذا! استمتع بمغامراتك هنا على Poki! تم إنشاء Player 1Move - WASDAction - QPlayer 1Move - ArrowkeysAction - /Test Subject Complete بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب الفلاش الأخرى الخاصة بـ Nitrome على Poki:

الموقع الإلكتروني: poki.com

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