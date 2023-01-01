Test Subject Green هي لعبة مغامرة ومنصات تم تطويرها بواسطة Nitrome. تضعك لعبة المنصات هذه في وسط مختبر العلوم وسيتعين عليك العثور على طريقك. اقفز من منصة إلى أخرى، وانتقل عبر الجدران المتوهجة، وأنهي جميع المراحل. هل أنت مستعد للتجربة؟ تم إنشاء النقل - إطلاق النار باستخدام مفاتيح الأسهم - Space KeyTest Subject Green بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وفوضى الكهف، وتمرد، وskywire-2، وTwin Shot، وTest Subject Blue، وSwindler

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