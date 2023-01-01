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Mutiny

Mutiny

poki.com

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Mutiny هي لعبة حركة واستراتيجية تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. يتولى اللاعب دور القراصنة الذين يقاتلون أعداء آخرين في البحر باستخدام أسلحة مختلفة - يأتي معظمها بكميات محدودة. هل أنت مستعد لتكون لعبة المعارك البحرية التكتيكية الأكثر إدمانًا بين لاعبين؟ صوّب وأطلق النار - اضغط مع الاستمرار على زر الماوس الأيسر ثم حرره لإطلاق النار. تم إنشاء Mutiny بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وفوضى الكهف وفوضى الكهف 2 وSkywire وTwin Shot وموضوع الاختبار باللون الأخضر وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

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