Twin Shot 2 هي لعبة منصات حركة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. في هذه اللعبة، يمكنك التحكم في الملائكة الذين يهزمون الأعداء باستخدام القوس والسهم. أكمل 150 مستوى مثيرًا وفريدًا من نوعه، ثم انتقل إلى حزمة التوسعة Good and Evil مجانًا على Poki! أطلق النار على المخلوقات الزرقاء الطائرة والأوحال الحمراء والوحوش المظلمة وغير ذلك الكثير في الجزء الثاني من لعبة إطلاق النار الكلاسيكية. لا تنس مشاركة Twin Shots 2 مع أصدقائك ومقارنة نتائجك مع بعضهم البعض! التحرك - A/D أو مفاتيح الأسهم لليسار/لليمين القفز - W أو مفتاح السهم لأعلى سهم النار - F أو شريط المسافة تم إنشاء Twin Shot 2 بواسطة Nitrome كـ لعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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