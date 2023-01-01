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Swindler 2

Swindler 2

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Swindler 2 هي لعبة منصة ألغاز تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. استمر في المغامرة الأكثر نحافة من حيث توقفت! تحكم في مخلوق الوحل الأخضر المحبوب لدينا وساعده في الوصول إلى صناديق الكنوز في كل مستوى مرة أخرى! استخدم مفاتيح الأسهم لقلب الخريطة والتقاط كل الأشياء الثمينة التي تعترض طريقك مع التحكم في سرعتك والحفاظ على توازنك على الحبل. لقد عادت Swindler من أجل لعبة أكبر وأفضل ومليئة بالألغاز! انطلق وابدأ في التأرجح! تحرك - مفاتيح الأسهم التقط - شريط المسافة ابتعد عن الوحل - تم إنشاء UpSwindler 2 بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3, فوضى الكهف، والتمرد، وskywire-2، والطلقة المزدوجة، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swindler 2. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

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