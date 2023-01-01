WebCatalog
Swindler

Swindler

poki.com

WebCatalog ليس مثبتًا لديك؟ تنزيل WebCatalog.

احصل على تجربة أفضل باستخدام تطبيق سطح المكتب من Swindler على WebCatalog لأنظمة تشغيل Mac وWindows وLinux.

قم بتشغيل التطبيقات على نظام Windows خالي من التشتيت مع عدة تحسينات.

يمكنك إدارة عدة حسابات وتطبيقات والتبديل بينها بسهولة دون تبديل المتصفحات.

أرفق تطبيقات الويب بشريط القائمة (أدوات المهام) للوصول السريع باستخدام اختصارات لوحة المفاتيح.

يمكنك تعيين التطبيق كبرنامج العميل الافتراضي للبريد الإلكتروني، وترتيب النوافذ، والتحكم في الإشعارات والمزيد!

استخدم كلمات المرور أو Touch ID لقفل التطبيقات عندما لا تكون على مكتبك.

منع الإعلانات، يمنع أدوات التتبع من الوصول إلى بياناتك الشخصية ويزيد سرعة المواقع.

Swindler هي لعبة منصة حركية تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. تحكم في مخلوق الوحل الأخضر الذي يتنقل بشكل أساسي على الحبل وساعده في الوصول إلى صناديق الكنوز في كل مستوى! استخدم مفاتيح الأسهم لقلب الخريطة والتقاط كل الأشياء الثمينة في طريقك. تحكم في سرعتك وحاول ألا تقع في أي عقبات أثناء وجودك فيها. انطلق وأظهر لنا أن لديك ما يلزم لتكون المحتال النهائي! تحرك - مفاتيح الأسهم التقط - شريط المسافة ابتعد عن السلايم - تم إنشاء UpSwindler بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاته لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos وMutiny وskywire-2 وTwin Shot وموضوع الاختبار باللون الأخضر وموضوع الاختبار باللون الأزرق

الموقع الإلكتروني: poki.com

إخلاء المسؤولية: WebCatalog غير منتسبة، أو مرتبطة، أو مرخَّصة، أو مصادق عليها بأي شكلٍ من الأشكال أو متصلة رسميًا بـ Swindler. جميع أسماء المنتجات والشعارات والعلامات التجارية مملوكة لأصحابها المعنيين.

قد يعجبك أيضًا

Swindler 2

Swindler 2

poki.com

Twin Shot

Twin Shot

poki.com

Test Subject Green

Test Subject Green

poki.com

Tanked Up

Tanked Up

poki.com

Roly Poly

Roly Poly

poki.com

Skywire 2

Skywire 2

poki.com

Skywire

Skywire

poki.com

Rockitty

Rockitty

poki.com

Twin Shot 2

Twin Shot 2

poki.com

Test Subject Blue

Test Subject Blue

poki.com

Oodlegobs

Oodlegobs

poki.com

Off The Rails

Off The Rails

poki.com

المنتج

الدعم

الشركة

الأمور القانونية

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

إننا نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتوفير مواقعنا الإلكترونية وتحسينها. يشير استخدامك لمواقعنا إلى موافقتك على ملفات تعريف الارتباط.

سياسة الخصوصية