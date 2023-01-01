Swindler هي لعبة منصة حركية تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. تحكم في مخلوق الوحل الأخضر الذي يتنقل بشكل أساسي على الحبل وساعده في الوصول إلى صناديق الكنوز في كل مستوى! استخدم مفاتيح الأسهم لقلب الخريطة والتقاط كل الأشياء الثمينة في طريقك. تحكم في سرعتك وحاول ألا تقع في أي عقبات أثناء وجودك فيها. انطلق وأظهر لنا أن لديك ما يلزم لتكون المحتال النهائي! تحرك - مفاتيح الأسهم التقط - شريط المسافة ابتعد عن السلايم - تم إنشاء UpSwindler بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاته لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Skywire, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos وMutiny وskywire-2 وTwin Shot وموضوع الاختبار باللون الأخضر وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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