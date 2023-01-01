Enemy 585 هي لعبة منصة تم إنشاؤها بواسطة Nitrome. في هذه اللعبة، يجب عليك إنقاذ التابع من حلقة الذكاء الاصطناعي الخاصة به باستخدام العناصر الأساسية لألعاب المنصات. تحكم في مجموعة من الكتل المتغيرة الشكل تسمى Turner، والتي تهدف إلى محاولة إيصال Enemy 585 إلى راية الهدف. اضغط على شريط المسافة للالتفاف بمقدار 90 درجة إلى الجانب. تفضل وشارك Enemy 585 مع أصدقائك. استمتع بلعبة Flash الكلاسيكية هذه على سطح المكتب والهاتف المحمول على Poki!Move - WASD أو مفاتيح الأسهم - Turn - Space barEnemy 585 تم إنشاؤها بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا بتنسيق HTML5 بواسطة AwayFL. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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