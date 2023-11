Go Go Ufo هي لعبة مهارة سباق من Nitrome. أنت تقود سفينة فضائية صغيرة من الأعلى. سوف تحتاج إلى أن تكون أكثر دقة في تحركاتك للفوز بالسباق! هل يمكنك أن تكون أفضل متسابق في سفينة الفضاء وتصل إلى خط النهاية أولاً؟ تحرك باستخدام WASD أو مفاتيح الأسهم. تم إنشاء Go Go Ufo بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

