Dirk Valentine هي لعبة حركة منصة من Nitrome. الهبوط على أراضي العدو الخطرة، وإنقاذ السجناء من الموت الوشيك! ستشكل لعبة المنصات القتالية هذه تحديًا لك لتدمير أساطيل من الحراس المخيفين. شاهد النجوم المتوهجة للحصول على النصائح، وساعد Dirk على الفوز في المعركة من أجل شعبه! تحرك باستخدام WASDS أطلق النار على الكلاّب بالنقر على الماوس. تم إنشاء Dirk Valentine بواسطة Nitrome كلعبة فلاش، وتمت محاكاتها لاحقًا في HTML5 بواسطة AwayFL لـ Poki. العب ألعاب فلاش Nitrome الأخرى على Poki: Swindler 2, Avalanche, Cave Chaos 2, Enemy 585, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 2, Bad Ice-Cream 3 وCave Chaos، وMutiny، وSkywire، وTwin Shot، وموضوع الاختبار باللون الأخضر، وموضوع الاختبار باللون الأزرق

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